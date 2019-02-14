Боец MMA попал в тюрьму за избиение уроженца Дагестана

Москва, , 17:29 — REGNUM В Москве огласили приговор 19-летнему местному жителю, бойцу смешанных единоборств (MMA) Анвару Батирову. Хамовнический районный суд столицы признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью уроженцу Республики Дагестан. Ему назначено наказание в виде четырёх лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

Инцидент произошёл на Фрунзенской набережной. Установлено, что Батиров грубо нарушил общественный порядок и проявил «пренебрежительное отношение к окружающим». Используя малозначительный повод, хулиган ударил выходца из Дагестана кулаком по голове. Потерпевший получил тяжёлый вред здоровью и длительное время находился в коме.

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Как сообщало ИА REGNUM, студент медицинской академии имени Сеченова Амир Абумуслимов, приехавший на учебу в Москву из Дагестана, был избит 12 мая. Нападавший на него был задержан лишь спустя несколько дней. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».