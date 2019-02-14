Титов предложил Собянину вернуть в Москву маршрутки

Сочи, Краснодарский край, , 16:49 — REGNUM На улицы Москвы стоит вернуть маршрутки, заявил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, передаёт 14 февраля ТАСС.

По словам омбудсмена, с этим предложением обратились к мэру российской столицы Сергею Собянину.

Читайте также: В Москве сократилось число нелегальных перевозчиков на 95%

«Если говорить о транспорте, то хорошо, что убрали загруженность маршруток, как в Шанхае, но с другой стороны, сегодня на некоторых направлениях города государственные компании не всегда справляются. Поэтому мы считаем, что можно было бы допустить частные маршрутки желтого цвета от малого бизнеса и самозанятых. Мы озвучивали это предложение мэру», — сказал Титов на форуме «Сочи-2019».

Читайте также: Маршрутка в Саратове столкнулась со снегоуборочной машиной

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве число нелегальных маршрутов и перевозчиков снизилось в 2018 году на 95%. По словам московских чиновников, криминальные маршрутки ушли в прошлое.

На форуме «Сочи-2019» 14 февраля выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он рассказал о росте российской экономики и национальных проектах.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев предостерёг чиновников от нерациональных трат триллионов