Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Титов предложил Собянину вернуть в Москву маршрутки

Общество

На некоторых направлениях города государственные компании не всегда справляются

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 16:49 — REGNUM  На улицы Москвы стоит вернуть маршрутки, заявил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, передаёт 14 февраля ТАСС.

По словам омбудсмена, с этим предложением обратились к мэру российской столицы Сергею Собянину.

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«Если говорить о транспорте, то хорошо, что убрали загруженность маршруток, как в Шанхае, но с другой стороны, сегодня на некоторых направлениях города государственные компании не всегда справляются. Поэтому мы считаем, что можно было бы допустить частные маршрутки желтого цвета от малого бизнеса и самозанятых. Мы озвучивали это предложение мэру», — сказал Титов на форуме «Сочи-2019».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве число нелегальных маршрутов и перевозчиков снизилось в 2018 году на 95%. По словам московских чиновников, криминальные маршрутки ушли в прошлое.

На форуме «Сочи-2019» 14 февраля выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он рассказал о росте российской экономики и национальных проектах.

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Инвестиционный форум Сочи — 2019
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