В Третьяковке рассказали о третьем рубеже защиты экспонатов

Москва, , 16:47 — REGNUM На все экспонаты в Третьяковской галерее будет установлен третий рубеж защиты. Об этом 14 февраля сообщила РИА «Новости» генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

По её словам, дополнительную защиту предполагается установить за счёт спонсорских средств. «Если их не будет, значит, будем за счёт собственного внебюджета», — сказала директор Третьяковки.

Треуглова сообщила, что новая система защиты будет применяться уже на выставках Ильи Репина и Эдварда Мунка, которые откроются в музее марте и апреле соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что на экспонаты Третьяковской галереи начала устанавливаться новая система безопасности, разработанная российской компанией «Стрелец». Она предусматривает оборудование картин специальным датчиком, который в случае их перемещения будет подавать сигнал на браслет сотрудника службы охраны.

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