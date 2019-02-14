В авиакомпании «Победа» пояснили, почему не пустили на борт актера Ланового

Москва, , 16:34 — REGNUM В бюджетной авиакомпании «Победа» (входит в структуры «Аэрофлота») прокомментировали ситуацию с недопуском народного артиста СССР Василия Ланового на борт самолета. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что народный артист СССР, актер театра имени Вахтангова Василий лановой не смог вылететь из Ростова-на-Донц на гастроли. Утверждалось, что Ланового не пустили на борт самолета авиакомпании «Победа» из-за размеров его ручной клади.

В авиакомпании эту информацию подтвердили и возложили вину за ситуацию на менеджеров Ланового, которые заранее не предупредили актера о правилах перелета.

«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники «Победы», не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», — заявили в авиакомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после попыток судиться с властями лоукостер «Победа» был вынужден следовать общим федеральным правилам пассажирских авиаперевозок. Согласно этим правилам, пассажир имеет право провозить на борту любое количество мест ручной клади любого типа и веса, но только в рамках установленных габаритов — 36×30×27 сантиметров на пассажира.