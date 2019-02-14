Стихийный митинг рабочих Усть-Катавского завода встревожил губернатора

Челябинск, , 16:31 — REGNUM Стихийный митинг сотрудников Усть-Катавского вагоностроительного завода обеспокоил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он из Сочи связался с руководством предприятия и попросил выстроить диалог с трудовым коллективом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Глава региона также призвал руководство завода выстроить диалог с коллективом, профсоюзом и выработать конкретное решение.

«Мы также обсудили перспективы увеличения загрузки предприятия, они есть, и этими шансами необходимо максимально эффективно воспользоваться», — сказал Борис Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работники предприятия вышли на стихийный митинг утром 14 февраля. Они выступали против низкой зарплаты. Протестная акция объединила несколько сотен человек.

Усть-Катавский вагоностроительный завод в настоящее время является акционерным обществом. Учредителем предприятия выступает АО «Объединённая ракетно-космическая корпорация». До 2011 года завод был федеральным унитарным, а затем до 2018-го являлся филиалом «Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева».

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