Киноакадемия сократит время «Оскара», но не так, как этого ожидали

Лос-Анджелес, США, , 16:44 — REGNUM Представители киноакадемии опровергли информацию о том, что награждения в четырёх номинациях на «Оскар» не попадут в эфир. Однако этим номинациям все же уделят меньше экранного времени, чем остальным, сообщает Variety.

Ранее сообщалось, что награждения в номинациях «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и причёски» будут показаны во время рекламной паузы. Представители киноакадемии сообщили, что эти номинации попадут в эфир, но их покажут в самом конце трансляции. Также в телеверсию попадёт только само награждение, без выхода победителей на сцену. В будущем киноакадемия планирует отбирать до шести категорий для показа в подобном формате.

Напомним, что ранее известные кинематографисты попросили киноакадемию вернуть награждение во всех номинациях в прямой эфир церемонии. Письмо было адресовано главе академии Джону Бэйли. Под ним подписались более сорока известных кинопроизводителей, среди них Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе и Спайк Ли.

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