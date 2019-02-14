Из Литвы стали больше летать в Москву

Вильнюс, , 16:24 — REGNUM Авиаперелёты из Литвы в Москву стали самым быстрорастущим направлением в январе из всех, объявила сегодня, 14 февраля, служба гражданской авиации страны Oro navigacija, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В январе 2019 года из аэропортов Вильнюса и Каунаса совершен 101 рейс, что сразу на 44,3% больше, чем в январе 2018 года.

Транзитом через Литву также больше всего летали в Россию — 3,4 тыс. рейсов, что на 11,1% больше, чем годом ранее.

Самыми популярными при этом остаются направления из Литвы в Ригу (239 рейсов в январе 2019 года, рост на 4,8%), Лондон (209 рейсов, падение на 2,3%), Варшаву (205 рейсов, рост на 6,8%) и Копенгаген (144 рейса, падение на 4%).