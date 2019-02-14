Доклад полпреда и арест: появились подробности задержания Арашуковых

Черкесск, , 16:21 — REGNUM Арест отца и сына Арашуковых состоялся после доклада президенту РФ полпреда в СКФО Александра Матовникова. Семья «газового короля» была также «на контроле» у бывшего главы МВД по Карачаево-Черкесии Казимира Боташева, пишет РБК.

По данным издания, министру поступали многочисленные жалобы на семью Арашуковых от жителей Карачаево-Черкесии, у которых те отняли бизнес и недвижимость. Кроме того, подогрело негативное мнение Боташева, как утверждают его бывшие коллеги, возбуждение летом 2018 года уголовного дела в отношении начальника тыла МВД по КЧР Мухтара Пхешхова.

В 2017 году Боташев сменил пост главы МВД КЧР на должность начальника разведывательного управления Национальной гвардии Российской Федерации — заместителя начальника главного штаба войск Росгвардии. Однако бывший министр не забыл жалоб на Арашуковых. Информация от него поступила к новому полпреду в СКФО генерал-лейтенанту Александру Матовникову.

Его докладная записка легла на стол президента РФ в сентябре 2018 года, а уже в октябре в командировку в КЧР был направлен следователь центрального аппарата Следственного комитета Андрей Горбарчук в сопровождении сотрудников ФСБ, пишет РБК.

Собеседник издания утверждает, что ни один следователь СК, кроме Горбарчука, не имел доступа к материалам дела Арашуковых.

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Напомним, задержание сенатора Рауфа Арашукова произошло 30 января 2019 года в стенах Совета Федерации. Его отца, Рауля Арашукова, в этот же день задержали в Санкт-Петербурге, в офисе компании «Газпром межрегионгаз», советником директора которой он являлся. Первого подозревают в причастности к убийствам, оказании давления на свидетеля, участии в преступном сообществе, похитившем газ у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей, а второго — в организации этого преступного сообщества.

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