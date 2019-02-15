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Забастовка мигрантов по-таджикски

Общество

Мигранты востребованы в России и в частном, и в государственном секторе – потому что что они до сих пор воспринимаются как люди, поражённые в правах, не способные отстоять свою правоту. Сейчас этот стереотип начинает меняться – усилиями московских дворников по борьбе за свои права

Забастовка мигрантов по-таджикски
Дарья Антонова © ИА REGNUM
За работой

Москва, 15 февраля 2019, 04:11 — REGNUM  История с предновогодним возмущением дворников-мигрантов в Москве снова показывает, что порог возмущения даже у самого бесправного работника очень близок. Стоит ли забывать об этом важном для судеб российского общества факте, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Несмотря на усилия по приданию работникам-мигрантам в России более-менее официального статуса, восприятие их работодателями официальными лицами часто оставляет желать лучшего. Молчаливо предполагалось, что ощущающий себя в России бесправным трудовой мигрант готов смириться с любой несправедливостью в свой адрес «лишь бы не выкинули». Но то, что произошло в конце декабря на юге Москвы, может оказаться причиной пересмотра такого отношения. Забастовка трех десятков дворников-мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, потребовавших улучшения условий труда и выплаты задержанной зарплаты, увенчалась частичным успехом, несмотря на оказанное на забастовщиков давление. Семерых дворников даже задержала полиция, так и не сумевшая в итоге объяснить причину задержания.

Но проблема, оказавшаяся в сфере внимания в данном случае, может быть понята и шире — ведь работник-мигрант это тот же наемный работник, только ущемлять его в правах бессовестному работодателю удается зачастую проще. Но не окажется ли возмущение более масштабным, в случае ухудшения экономической ситуации, буде таковое постигнет Россию? И не стоит ли заранее выработать позитивный алгоритм разрешения трудовых конфликтов?

Читайте статью Дворники-мигранты борются с московским ЖКХ: почему это хорошо?, а также другие статьи Дмитрия Буянова, посвященные общественным тенденциям в современной России.

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