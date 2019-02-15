Забастовка мигрантов по-таджикски

Москва, , 04:11 — REGNUM История с предновогодним возмущением дворников-мигрантов в Москве снова показывает, что порог возмущения даже у самого бесправного работника очень близок. Стоит ли забывать об этом важном для судеб российского общества факте, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Несмотря на усилия по приданию работникам-мигрантам в России более-менее официального статуса, восприятие их работодателями официальными лицами часто оставляет желать лучшего. Молчаливо предполагалось, что ощущающий себя в России бесправным трудовой мигрант готов смириться с любой несправедливостью в свой адрес «лишь бы не выкинули». Но то, что произошло в конце декабря на юге Москвы, может оказаться причиной пересмотра такого отношения. Забастовка трех десятков дворников-мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, потребовавших улучшения условий труда и выплаты задержанной зарплаты, увенчалась частичным успехом, несмотря на оказанное на забастовщиков давление. Семерых дворников даже задержала полиция, так и не сумевшая в итоге объяснить причину задержания.

Но проблема, оказавшаяся в сфере внимания в данном случае, может быть понята и шире — ведь работник-мигрант это тот же наемный работник, только ущемлять его в правах бессовестному работодателю удается зачастую проще. Но не окажется ли возмущение более масштабным, в случае ухудшения экономической ситуации, буде таковое постигнет Россию? И не стоит ли заранее выработать позитивный алгоритм разрешения трудовых конфликтов?

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