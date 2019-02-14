В Казахстане предложили внедрить мониторинг рыбы от водоема до магазина

Астана, , 15:58 — REGNUM В Казахстане предложили ввести автоматизированную систему мониторинга за оборотом рыбы, которая позволит отслеживать всю цепочку поставки рыбы потребителям. С соответствующим предложением выступил заместитель председателя Мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко, сообщает 14 февраля издание BNews.

Парламентарий предложил запретить государственную регистрацию и эксплуатацию самодельных плавательных средств, а также улучшить материально-техническое оснащение и вооружение природоохранных организаций.

Божко предложил также на законодательном уровне закрепить перечисление инспекторам 30% от суммы, возмещенной браконьерами. Кроме того, предлагается внедрить выплаты населению за сообщение о фактах браконьерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января СМИ Казахстана опубликовали выдержки из депутатского запроса на имя председателя правительства республики Бахытжана Сагинтаева. Парламентарии предлагали ужесточить уголовную и административную ответственность за браконьерство.

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