Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Казахстане предложили внедрить мониторинг рыбы от водоема до магазина

Общество

Мера направленна на борьбу с браконьерством

Астана, 14 февраля 2019, 15:58 — REGNUM  В Казахстане предложили ввести автоматизированную систему мониторинга за оборотом рыбы, которая позволит отслеживать всю цепочку поставки рыбы потребителям. С соответствующим предложением выступил заместитель председателя Мажилиса парламента Казахстана Владимир Божко, сообщает 14 февраля издание BNews.

Парламентарий предложил запретить государственную регистрацию и эксплуатацию самодельных плавательных средств, а также улучшить материально-техническое оснащение и вооружение природоохранных организаций.

Божко предложил также на законодательном уровне закрепить перечисление инспекторам 30% от суммы, возмещенной браконьерами. Кроме того, предлагается внедрить выплаты населению за сообщение о фактах браконьерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января СМИ Казахстана опубликовали выдержки из депутатского запроса на имя председателя правительства республики Бахытжана Сагинтаева. Парламентарии предлагали ужесточить уголовную и административную ответственность за браконьерство.

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Браконьерство
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