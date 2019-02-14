Скелет похожий останки динозавра нашёл в старом доме житель Узбекистана

р-н Ферганинский, Узбекистан, , 15:52 — REGNUM В Узбекистане во время реконструкции дома, построенного в 1969 году, обнаружены останки необычного животного. Их нашёл житель села Янгиюл Риштанского района Ферганинской области под старым полом, когда делал ремонт.

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На первый взгляд, если не считать хвоста, скелет напоминает кенгуру или страуса. У животного были сильно развитые длинные ноги, крупная голова, гибкий позвоночник, который напоминает позвоночник и рёбра жвачных животных. А шея больше похожа на птичью, сообщает издание «Народное слово».

"Я не мог угадать, какому из чудных зверей принадлежат эти останки, и показал его соседями. Все высказали разные мнения, суждения. Предположительно, это остатки, напоминающие кости динозавра», — рассказал сельчанин.

Отмечается, что ранее на месте этих коттеджей, которые были возведены в 60-е годы прошлого века, были степи. При этом строительство в то время велось в сжатые сроки, без проведения надлежащего строительного надзора.

Издание полагает, что в установлении истинного происхождения этой уникальной находки потребуется помощь археологов.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в январе 2018 года, скелет динозавра размером со школьный автобус был найден в пустыне Сахара на территории Египта. Гигантского динозавра из группы титанозавров учёные из египетского Университета Мансура обнаружили в оазисе Дахла в центральном Египте. Животное достигало в длину десять метров и весило 5,5 тонны.

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