В Подмосковье хотят создать систему помощи бывшим заключённым

Красногорск, , 16:20 — REGNUM В Подмосковье может появиться система помощи бывшим заключённым. Соответствующий законопроект «О профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы» был принят в первом чтении 14 февраля на заседании регионального парламента.

Проект направлен на создание в области комплексной системы профилактики правонарушений среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

«Цель закона — не контроль, а создание системных условий для того, чтобы проблемы решались в совокупности всеми лицами, кто имеет к этому отношение. Необходимо, чтобы в системе работали и муниципалитеты, и общественные организации, и органы», — отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова.

Сейчас на территории региона находится шесть исправительных колоний и 11 СИЗО. В учреждениях отбывают наказание порядка двух тысяч осуждённых. Ежегодно из тюрьм освобождается около 950 тысяч человек, многих из которых продолжают жить и работать в регионе.

По данным ГУ МВД России по Московской области, в последнее время наблюдается рост рецидивов среди преступников, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

Читайте также: Слухи о пытках в одном из СИЗО Подмосковья проверяет СКР