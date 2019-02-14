Украинские антикоррупционеры пришли с обыском в компанию-энергорегулятор

Киев, , 15:53 — REGNUM Сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обыскали офис национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявили 14 февраля в пресс-службе НКРЭКУ, сообщается на сайте организации.

«Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и ранее предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование. Рассчитываем на объективность и беспристрастность», — сказано в сообщении.

Напомним, с 2016 года детективы НАБУ ведут расследование против руководителей НКРЭКУ, которые ввели на Украине скандальный тариф «Роттердам плюс». По данному тарифу жители Украины вынуждены существенно переплачивать энергогенерирующим компаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские журналисты оценили объём переплат населения за тепло и электричество в $1,48 млрд. Главными выгодоприобретателями данной коррупционной схемы, по данным журналистов, является действующий президент Украины Пётр Порошенко и олигарх Ринат Ахметов.

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