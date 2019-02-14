ФАС завела дело на двух крупных нефтетрейдеров. «Это не последнее дело»

Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM В Федеральной антимонопольной службе завели дело о картельном сговоре на двух российских нефтяных трейдеров. Об этом заявил глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Буквально вчера возбудили дело о картельном сгороворе по двум крупным нефтетрейдерам, по повышению и удержанию цен на бензин. Это АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл», — заявил Тенишев.

По словам руководителя, расследование по делу началось еще в 2018 году, когда «только ленивый не написал, что растут цены на бензин».

«Я не скажу, что работа этих двух трейдеров объясняют все те причины роста цен на бензин, но они внесли существенный вклад», — уточнил представитель ФАС.

Тенишев анонсировал и следующие дела по схожей теме:

«Это будет не последнее дело по бензиновым картелям. Это будут достаточно крупные дела. Это компании федерального масштаба, которые влияют на рынки целых регионов, либо на рынок всей России в целом», — предупредил представитель ФАС.

Напомним, 7 февраля 2019 года замглавы ФАС Андрей Цариковский заявил, что служба заведёт дело против трейдеров, подозреваемых в сговоре на торгах нефтепродуктами. Возможно, действия трейдеров привели к повышению цен на топливо весной 2018 года, уточнил представитель ведомства.

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