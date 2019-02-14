Профсоюз в ЮАР объявил всеобщую забастовку против решений правительства

Кейптаун, , 16:38 — REGNUM Главный профсоюз Южно-Африканской Республики (ЮАР) — The Congress of South African Trade Unions (COSATU) — Конгресс Южноафриканских Профсоюзов — созвал 13 февраля общенациональную забастовку против правительства.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, основным требованием бастующих является отмена законопроекта, выдвинутого президентом страны Сирилом Рамафосой, в соответствии с которым в ЮАР должны быть реорганизованы и приватизированы общественные компании.

COSATU является одним из членов «Трехстороннего Альянса», в который входит и правящая политическая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс». Подобный призыв профсоюза является показателем того, останется ли «Африканский национальный конгресс» правящей партией через три месяца после проведения президентских выборов.

Причиной выхода тысяч южноафриканских рабочих на улицы стал план правительства по реструктуризации общественной электроэнергетической компании «Eskom».