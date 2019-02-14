Воробьёв сообщил о замене подмосковных чиновников на «цифру»

Сочи, Краснодарский край, , 15:28 — REGNUM Чиновников Московской области стараются заменить на цифровые решения, сообщил 14 февраля подмосковный губернатор Андрей Воробьёв в соцсети.

Глава региона прокомментировал своё участие в дискуссии о цифровизации в госуправлении на форуме «Сочи-2019».

"В Подмосковье стараемся заменить чиновников «цифрой» там, где это помогает избавиться от волокиты, сэкономить деньги и время. Поэтому наша задача — очень внимательно оцифровывать услуги, делать их понятными и удобными для жителей. Показательный пример — «Добродел», который позволяет решать огромное количество проблем», — написал Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, во время дискуссии на форуме «Сочи-2019» обсудили мобильное приложение «Помощник Москвы», в котором жители сообщают о правонарушениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Греф рассказал о наступившем будущем в Москве