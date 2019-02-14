На северо-востоке Индии прошла «кровавая» акция против закона о гражданстве

Нью-Дели, , 16:54 — REGNUM 11−13 февраля протесты против законопроекта о гражданстве парализовали северо-восток Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Региональные политические партии и студенческие организации выступили организаторами забастовок в штатах Манипур и Нагаленд. Студенты университета в Дибругархе, штат Ассам, провели «кровавые» антиправительственные протесты: демонстранты вышли на улицы города с плакатами, которые были написаны их собственной кровью. Дэвид Хазарика, один из участников акции, заявил, что «он и его товарищи готовы отдать собственную кровь, чтобы помешать принятию законопроекта о гражданстве». Более 100 активистов «Левого демократического фронта», в состав которого входят несколько крупных коммунистических партий страны, предприняли попытку осадить здание законодательного собрания штата Ассам, однако были задержаны полицией.

Как стало известно позже, 13 февраля завершилась последняя сессия парламента Индии накануне всеобщих выборов. Это означает, что действующее правительство правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) не успело обеспечить принятие законопроекта о гражданстве. Напомним, что в случае принятия законопроект о гражданстве позволил бы пакистанским, афганским и бангладешским беженцам из числа религиозных меньшинств получать гражданство Индии в упрощённом порядке.