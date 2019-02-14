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Региональные программы по чистой воде и воздуху проверит Роспотребнадзор

Общество

Задача ведомства — определить, в какой мере намеченные мероприятия помогут решить существующие проблемы

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 15:24 — REGNUM  Роспотребнадзор проведет аудит региональных планов по обеспечению населения чистой водой и снижению выбросов вредных веществ. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, выступая 14 февраля на инвестиционном форуме в Сочи.

Проверки пройдут в рамках реализации проекта «Чистая вода» и «Чистый воздух». Задача ведомства — определить, в какой мере намеченные мероприятия помогут решить существующие проблемы. Также необходима оценка их влияния на риски для здоровья и качества жизни населения.

Роспотребнадзор задействует систему социально-гигиенического мониторинга, дающего множество данных о показателях здоровья, состоянии окружающей среды и других факторах. Внимание будет уделено снижению выбросов именно тех веществ, которые больше всего угрожают здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» предусмотрено сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 12 крупных промышленных городах РФ. На реализацию проекта предусмотрено выделение более 500 млрд рублей.

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