«Больше похожа на STALKER, чем на Metro»: первые оценки Metro Exodus

Киев, , 16:20 — REGNUM В сети появились первые оценки Metro Exodus — игры по мотивам произведений Дмитрия Глуховского. Проект получил преимущественно высокие оценки на специализированном сервисе Metacritic и множество положительных рецензий.

Средний бал версии игры для PS4 — 78 баллов из 100, PC — 82 из 100, Xbox ONE — 81 из 100. Игровые издания отметили гнетущую атмосферу постапокалипсиса, обновлённую RPG-систему и открытый мир. Негативные оценки не падают ниже 6 баллов из 10 (Power Unlimited), их критики ставят за общее впечатление от игры — по их мнению, игре не хватает интересных игровых ситуаций и масштабности для того, чтобы называться AAA-проектом. Многие журналисты обратили внимание на то, что игра сильно отличается от предыдущих частей серии.

«Игра ощущается куда более похожей на STALKER, чем на Metro — и это хорошо», — пишет XGN.

Напомним, что ранее издатели Metro Exodus объявили о том, что игра станет временным эксклюзивом магазина Epic Games Store. Это решение вызвало шквал критики от фанатов, разработчиков игр и представителей сервиса Steam, в котором игра должна была выходить изначально. Проект будет эксклюзивом ровно год с момента релиза, а после этого опять станет доступной в Steam.

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