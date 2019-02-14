В Бангладеш арестованы пять торговцев беженцами-рохинджа

Дакка, , 16:42 — REGNUM Пограничная служба Бангладеш арестовала пятерых торговцев людьми, переправлявших беженцев-рохинджа в Малайзию. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство «Протхом Ало».

Сообщается, что злоумышленники были арестованы при попытке незаконно переправить шестерых беженцев-рохинджа в Малайзию. При аресте у них было изъято судно с мотором.

Напомним, что беженцы-рохинджа бегут в Бангладеш от притеснений со стороны правительства Мьянмы. Многие из них становятся жертвами злоумышленников и продаются в рабство в странах региона.