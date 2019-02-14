Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Бангладеш арестованы пять торговцев беженцами-рохинджа

Общество

Они обвиняются в незаконной переправке и продаже людей в Малайзию

Дакка, 14 февраля 2019, 16:42 — REGNUM  Пограничная служба Бангладеш арестовала пятерых торговцев людьми, переправлявших беженцев-рохинджа в Малайзию. Об этом сообщает бангладешское информационное агентство «Протхом Ало».

Сообщается, что злоумышленники были арестованы при попытке незаконно переправить шестерых беженцев-рохинджа в Малайзию. При аресте у них было изъято судно с мотором.

Напомним, что беженцы-рохинджа бегут в Бангладеш от притеснений со стороны правительства Мьянмы. Многие из них становятся жертвами злоумышленников и продаются в рабство в странах региона.

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Зарубежная хроника
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