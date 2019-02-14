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В Москве 15 февраля объявлен «жёлтый» уровень опасности

Общество

Днем в столице будет переменная облачность и 0...2 °C

В Москве 15 февраля объявлен «жёлтый» уровень опасности
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зима в Москве

Москва, 14 февраля 2019, 15:07 — REGNUM  Погода 15 февраля в Москве и Московской области будет потенциально опасной. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

Синоптики присвоили погоде «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Днем в столице будет переменная облачность и 0…2 °C.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7—12 м/c, местами — с порывами до 17 м/с.

В ночь на 15 февраля будет облачно, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, климатическую весну в Москве синоптики ожидают в конце марта. Ближе к 27 марта произойдет стойкий переход среднесуточной температуры через ноль.

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