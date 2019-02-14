Премьер Шри-Ланки открыл первую в стране лабораторию социальных инноваций

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 17:10 — REGNUM Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе 13 февраля принял участие в открытии первой в стране лаборатории социальных инноваций, которая прошла в Коломбо. В своей речи он сообщил, что основными направлениями деятельности лаборатории станут усиление общественных институтов, расширение возможностей для частного сектора, а также внедрение инноваций в органы государственного управления.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», лаборатория была создана в результате сотрудничества правительства Шри-Ланки с Программой развития ООН (ПРООН). Руководитель местного отделения ПРООН Джорн Соренсен также выступил с речью на церемонии открытия исследовательского центра. Он выразил надежду на дальнейшее движение Шри-Ланки в сторону «устойчивого будущего» и выказал готовность поддерживать страну на пути к этой цели.

На мероприятии также присутствовали министр науки, технологий и исследований Шри-Ланки, представители дипломатического корпуса и руководители зарубежных компаний, специализирующихся на инновационном развитии.