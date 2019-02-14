Окружной суд Киева восстановил 90% уволенных полицейских

Киев, , 15:16 — REGNUM Подавляющее большинство полицейских, которые не прошли переаттестацию, восстановились по решению суда и продолжают работать в МВД Украины, заявил глава административного окружного суда Киева Павел Вовк, сообщило 14 февраля информационное агентство «Украинские новости».

«Реформа полиции и массовое увольнение после переаттестации старых милицейских кадров. Так вот, они пошли в суд, и 90% из них были восстановлены на своих должностях. Эти решения исполнены, люди вернулись на работу», — рассказал он.

Суд восстановил полицейских, поскольку не была соблюдена процедура. Согласно закону, переаттестация предусмотрена для сотрудников, которых переводят из милиции в полицию, а на практике всех сначала перевели в полицию, а затем провели аттестацию, обесценив тем самым её результаты.

Напомним, в ходе реформы силового ведомства Украины аттестацию прошли 92,3% бывших милиционеров, следовательно, через суд восстановились 90% из отсеянных 7,7%. Таким образом, никакого ожидаемого «очищения» правоохранительных органов Украины не произошло.