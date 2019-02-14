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«Попытка смягчить горькую пилюлю» — эксперт о заявлении Максима Орешкина

Общество

При принятии пенсионной реформы не были учтены альтернативные варианты пополнения федерального бюджета, считает политолог из Дагестана

Махачкала, 14 февраля 2019, 15:13 — REGNUM  Политолог из Республики Дагестан Эдуард Уразаев назвал заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина о том, что до 2036 года дальнейшее повышение пенсионного возраста в России не планируется, попыткой «смягчить горькую пилюлю». Её, по словам эксперта, ощутили многие жители России после изменений, внесённых в законодательство о пенсионной системе.

«Горька же она (пилюля) тем, что не были учтены альтернативные предложения для пополнения Пенсионного фонда РФ и федерального бюджета, а также на фоне роскоши коррумпированных чиновников и близких к властям бизнесменов», — заявил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Согласно «обнадёживающему» высказыванию министра экономического развития РФ, пенсионная реформа сконструирована таким образом, чтобы данный вопрос в ближайшее десятилетие «не поднимался».

Напомним, с 1 января 2019 года в России началась реализация закона о повышении пенсионного возраста. В частности, пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается переходный период, который продлится до 2028 года.

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Пенсионная реформа
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