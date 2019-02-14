ФАС «ещё повоюет» за доступ к банковской тайне

Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба планирует заполучить доступ к банковской тайне, несмотря на отказ Верховного суда. В ведомстве планируют обжаловать приговор и думают над обращением к главе ВС Вячеславу Лебедеву. Об этом заявил глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принятое коллегией по экономическим спорам Верховного суда решение Тенишев назвал «досадным».

"Но это еще не последнее решение. У нас есть возможность для обжалования, не исчерпаны процессуальные возможности. Мы сейчас думаем, чтобы обратиться к председателю Верховного суда с просьбой пересмотреть это решение в порядке надзора», — сказал руководитель.

По мнению представителя ФАС, суд мог отказать службе в доступе к банковской тайне из-за противоречия в законодательстве:

«Что послужило причиной такого решения? В законе о защите конкуренции указано, что мы имеем право на доступ к любому виду тайн. А в законе о банках и банковской деятельности ФАС не указана в качестве получателя банковской тайны. Это противоречие в законодательстве Верховный суд истолковал таким образом», — считает Тенишев.

Напомним, 31 января 2019 года коллегия по экономическим спорам Верховного суда постановила, что кредитные организации не имеют права раскрывать банковскую тайну по запросу ФАС. Решение было принято по итогу спора между службой и Связь-банком.

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