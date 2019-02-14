Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Жители Австралии требуют запретить свастику

Общество

Эксперты призывают сделать использование свастики уголовно наказуемым

Канберра, 14 февраля 2019, 16:28 — REGNUM  В последнее время в Австралии участились случаи вандализма с использованием свастики. Большинство случаев произошло в городе Бонди, сообщает австралийский информационный портал The Feed.

Нацистская символика была нанесена на пляже Бонди, а также в торговом центре, расположенном в районе, где проживает одна из крупнейших еврейских общин в Австралии.

Тем не менее, если полиции удастся поймать преступника, то он понесет наказание только лишь за порчу городского имущества, но не за изображение нацисткой символики, так как она не является запрещённой в Австралии.

Жители страны крайне недовольны таким поворотом событий и требуют от правительства запретить свастику. По словам экспертов, нацистская символика провоцирует насилие и расовую вражду. На сегодняшний день символика запрещена во всех странах Европы, и её публичное использование является уголовным преступлением.

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Зарубежная хроника
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