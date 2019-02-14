Южнокорейская молодёжь перестала считать КНДР врагом

Сеул, , 16:40 — REGNUM Остановка ракетно-ядерных испытаний КНДР, потепление отношений между Северной и Южной Кореей, проведение совместных мероприятий — все эти факторы поспособствовали изменению восприятия КНДР на юге полуострова. Особенно отчетливо заметна перемена тенденции среди молодых людей, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на результаты социологического исследования, проведённого министерством объединения и министерством образования. Чиновники опросили 83 000 школьников всех возрастов.

Согласно результатам опроса, лишь 5,2% учащихся считают Северную Корею врагом, в то время как в 2017 году этот показатель находился на уровне 41%. Ещё 28,2% респондентов ответили, что к КНДР следует относиться с осторожностью. Значительно выросло и число тех, кто считает Северную Корею потенциальным партнёром, — с 41,3% до 50,9%

Четверть школьников назвали Северную Корею диктатурой, для сравнения — в 2017 году так считал каждый второй. Впрочем, более трети учащихся ассоциируют КНДР с войной, нищетой и голодом.

Примечательно, что 60% убеждены в необходимости объединения двух стран. Треть считает, что это произойдёт через 5−10 лет.