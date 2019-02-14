Стивен Сигал хочет наладить бизнес на Кубани

Сочи, Краснодарский край, , 14:42 — REGNUM Актер Стивен Сигал рассматривает варианты инвестиционных проектов в Краснодарском крае. Об этом он рассказал 14 февраля в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Сигал пояснил, что заинтересован в создании бизнеса в регионе и вложении в него средств. Актер не стал уточнять, о каком виде бизнеса идет речь, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Краснодарского края подтвердили, что Сигал собирается переехать на Кубань. От него пришел запрос на предоставление жилья на территории края. Отмечалось, что в планах артиста — заняться производством вина.

Гражданство России 66-летний Сигал получил в 2016 году. Летом 2018 года актер стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Также он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в подмосковной Электростали.

Читайте также: Стивен Сигал зарегистрировал ИП в Подмосковье

Читайте ранее в этом сюжете: Стивен Сигал задумался о перезде в Краснодар