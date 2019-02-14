ООН: Северная Корея страдает от нехватки продовольствия

Пхеньян, , 17:45 — REGNUM 4 из 10 северокорейцев страдают от нехватки продовольствия, а треть детей не могут получить минимальное ежедневное потребление пищи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад ООН.

По информации экспертов, около 10,9 млн северокорейцев не обеспечены достаточным количеством продовольствия, что составляет около 43% от общей численности населения КНДР. Более того, каждый пятый житель Северной Кореи в возрасте от 6 до 23 лет страдает от недоедания и дистрофии.

В последние годы нехватка продовольствия вызвана стихийными бедствиями, которые нанесли значительный ущерб сельскохозяйственному сектору страны. За последние шесть лет КНДР пострадала от таких природных катаклизмов, как сильнейшие наводнения, засухи и землетрясения. Более того, эксперты связывают дефицит продовольствия с отсутствием у Северной Кореи современного оборудования, удобрений и развитой инфраструктуры.

Согласно докладу, ООН требуется около 10 млн долларов для оказания гуманитарной помощи примерно 513 000 северокорейцев.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что КНДР уже запросила у России 50 000 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, но этот вопрос еще рассматривается в Кремле.