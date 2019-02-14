Четверг, 14 Февраля 2019 года
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20% южнокорейцев зависимы от смартфонов

Общество

Правительство планирует предпринять шаги по решению данной проблемы

20% южнокорейцев зависимы от смартфонов
Гаджеты

Сеул, 14 февраля 2019, 17:58 — REGNUM  Каждый пятый житель Южной Кореи испытывает зависимость от мобильных устройств. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно исследованию, проведенному министерством науки, 19,1% людей в возрасте от 3 до 69 лет попали в категорию зависимых от смартфонов. В опросе приняли участие 28 575 человек в период с августа по октябрь прошлого года. Те, кто подвержен риску, испытывают синдром абстиненции и считают использование смартфонов одним из главных приоритетов в своей жизни. Министерство науки обратило внимание на то, что данный показатель продолжает увеличиваться: с 17,8% в 2016 году до 18,6% в 2017 году и 19,1% в 2018.

Правительство Южной Кореи крайне обеспокоено данными показателями и намерено предпринять шаги по снижению количества зависимых от смартфонов людей. Власти планируют внедрить различные образовательные программы, открывать новые детские центры, спортивные секции и библиотеки. Более того, будут проводиться специальные лекции для людей, подверженных риску зависимости.

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Зарубежная хроника
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