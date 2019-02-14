Савченко поместили в VIP-камеру с душем и кроватью

Чернигов, Украина, , 14:27 — REGNUM Депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, помещена в камеру с VIP-условиями в следственном изоляторе города Чернигова. Об этом Савченко рассказала во время трансляции, опубликованной на её странице в Facebook.

Савченко сообщила, что в Чернигов её привезли 13 февраля из Лукьяновского СИЗО в Киеве. Там она находилась в обычных условиях, в камере вместе с другими людьми.

«Я в таких VIP-камерах еще в тюрьмах не сидела», — призналась народный депутат.

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По словам парламентария, в Чернигове в её камере стоит обычная кровать, а не нары, есть деревянная мебель, тумбочка, стол и два стула, шкаф, душ и зона с умывальников и зеркалом. Условия Савченко назвала хорошими и пояснила, что ранее в камере содержалась женщина с ребенком.

Как сообщало ИА REGNUM следствие полагает, что Савченко планировала теракты в здании Верховной рады и в правительственном квартале Киева, а также готовила госпереворот. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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