Причиной заражения ульяновских суворовцев эхинококкозом мог стать насвай

Ульяновск, , 14:21 — REGNUM Опасное заболевание, вызываемое ленточными червями, суворовцы ульяновского училища могли подхватить, употребляя насвай. В состав этого табачного продукта, который распространён в Азии, входят экскременты животных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

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В связи с массовым заболеванием суворовцев в Ульяновске завели дело

Уточняется, что очаги заражения были найдены не только в лёгких и печени курсантов, но и в поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезёнке. Из 25 заболевших эхинококкозом только одного курсанта будут лечить консервативно, остальных будут оперировать. Удалять кисты будут медики 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского или Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

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Ульяновские суворовцы подхватили паразитов не через продукты — губернатор

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2018 года в Ульяновской области у 25 курсантов Суворовского военного училища был предварительно выявлен эхинококкоз — паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Кисты у воспитанников училища находились в основном в лёгких и печени. Первоначально сообщалось, что курсанты могли заразиться от инфицированных собак. Заражения продуктами питания специалисты полностью исключили. Следственный комитет расследует уголовное дело по факту массового заражения курсантов.

Добавим, что в настоящее время в красногорском госпитале находятся уже 33 воспитанника. Сегодня, 14 февраля, ожидается поступление новых пациентов, так как количество случаев заражения постоянно растёт.

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