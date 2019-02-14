В новосибирской школе появилась мемориальная доска имени Доктора Лизы

Новосибирск, , 14:18 — REGNUM В Новосибирске открыли мемориальную доску памяти Елизаветы Глинки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Её разместили в школе № 214 Первомайского района, которая также носит имя Доктора Лизы. В торжественной церемонии участвовали мэр Анатолий Локоть, советник президента РФ Михаил Федотов, который ранее стал инициатором присвоения школе имени Елизаветы Глинки, и муж Елизаветы Глинки — Глеб Глинка.

«Мы живем в сложное время, когда создаётся культ силы, владения оружием, и это весьма тревожная тенденция для будущего наших детей. Имя Доктора Лизы, напротив, символизирует доброту, внимание друг к другу, милосердие — это те качества, которые свойственны нам, сибирякам, и которые мы должны привить будущим поколениям новосибирцев», — сказал мэр Анатолий Локоть.

Как отметил советник президента РФ Михаил Федотов, Елизавета Глинка — уникальная личность.

«Она была моим близким другом, коллегой по Совету при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Мы прошли с ней вместе много дорог, объездили всю страну, и я видел, как она работает, отдаёт себя всем, кто нуждается в заботе: старикам, детям, бездомным. Будет правильным, что прекрасная новая новосибирская школа будет носить имя этого героического человека», — подчеркнул он.

Глеб Глинка в свою очередь сказал, что в честь Доктора Лизы уже названы госпитали, приюты, хосписы и даже детская игровая комната в госпитале Латакии, но школу её именем называют впервые.

«Мне очень приятно, что память о Лизе, народная любовь к ней будет жить в разных городах России, ведь главное её наследство — доброта, сострадание и милосердие», — подчеркнул Глеб Глинка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны РФ, который должен был доставить в Сирию 84 пассажира, рухнул в Чёрное море неподалёку от Сочи. На борту находились члены Ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков, представители СМИ, и в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Все находящиеся на борту погибли.