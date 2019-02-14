Снимки нового интерьера вагонов РЖД опубликованы в сети

Москва, , 14:11 — REGNUM Новый интерьер для одноэтажных и двухэтажных вагонов-купе РЖД разработала «Трансмашхолдинг», сообщает ТРК «Звезда». Снимки интерьеров опубликованы в сети.

В материалах «Федеральной пассажирской компании» говорится, что одноэтажный вагон-купе разработан в рамках проекта «2019», а двухэтажный — «2020».

В интерьере одноэтажных вагонов преобладают серо-синие тона. Сложенная нижняя полка похожа на диван с подголовниками, а верхняя — выглядит как стена. В купе одноэтажных вагонов за откидной полкой появится сейф, в туалетной комнате — душ, а в коридоре — вендинговый автомат.

Для оформления двухэтажных вагонов взяты серые, бежевые и коричневые тона. На нижней полке появится небольшой откидной столик. Вагоны проектов 2019 и 2020 появятся в железнодорожном парке в ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года был представлен концепт новых плацкартных вагонов РЖД с модульными пространствами и пассажирскими местами со шторками. Помимо душа, в вагонах появятся пеленальные столики, сушилки для рук, электрические розетки и USB-разъемы.

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