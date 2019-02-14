«Кровавая баня»: сотрудники Activision Blizzard рассказали об увольнениях

Санта-Моника, США, , 16:04 — REGNUM Когда стало известно, что компания Activision Blizzard сократит штат на 8%, издание Kotaku решило провести расследование и расспросить уволенных сотрудников. Работники рассказали, что в действительности масштаб сокращений куда выше, а саму ситуацию называют «кровавой баней».

Редактор издания Джейсон Шрейер пообщался с 20 уволенными сотрудниками. Они сообщили, что руководство считает их «лишь цифрами в таблице». Некоторые сотрудники считают, что работодатели случайным образом выбирали кого уволить. В Blizzard значительным образом сократили отделы IT, QA и киберспорта. Издательский отдел (состоящий из маркетологов и PR-менеджеров) тоже ушёл на сокращение.

Несмотря на недавнюю информацию о том, что компания планирует выпускать меньше игр, бывшие сотрудники заявили, что у Activision Blizzard большие планы. По франшизам Diablo, Warcraft и Overwatch уже разрабатывают новые проекты, большинство из них выйдет для мобильных устройств.

Напомним, что ранее издательская компания Activision Blizzard начала уведомлять своих сотрудников о сокращении штата. Таким образом, без работы остались 8% работников (около 800 людей). Президент Blizzard Аллен Брэк пообещал бывшим сотрудникам приличную финансовую компенсацию, полный соцпакет и помощь в поиске новой работы.

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