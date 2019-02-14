Морозостойкий спецкостюм изготовили из инновационных материалов в Якутии

Якутск, , 13:59 — REGNUM Один из предпринимателей Якутии готовит к отправке заказчикам партию хопоо — так называются особо прочные зимние костюмы, современные аналоги традиционных якутских накидок из оленьих шкур, передает ОТР.

Хопоо использовали с давних времен. Производитель товара решил доработать ту идею и заменил шкуры инновационными материалами. В итоге получился трехслойный костюм весом всего в пол-килограмма. Верх — парусная ткань с металлическим напылением, подкладка — особо прочная материя, а в середине — бамбуковое волокно для теплоизоляции. Производители говорят, что оно выдерживает до минус 70 градусов.

«Наполнитель у нас — абсолютно натуральное волокно, — сказала исполнительный директор компании-производителя Анна Кулебякина. — Это южнокорейское бамбуковое волокно. Оно с виду похоже на нашу советскую вату, но она в десять раз легче и в десять раз очень хорошо удерживает тепло чем другие наполнители».

Один костюм стоит восемь тысяч рублей. Рассчитана эта одежда прежде всего на водителей снегоходов в районах Крайнего Севера.

По словам предпринимателей, заказы начали поступать и из-за границы — на днях пришла заявка из Канады.