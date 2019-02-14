За год от гражданства Украины избавлялись в 5,6 раз охотнее, чем получали

Киев, , 14:13 — REGNUM В 2018 году президент Украины Пётр Порошенко прекратил гражданство Украины 5637 человек, а принял — 988 человек, сообщило 14 февраля информационное агентство «Украинские новости».

«За этот период в соответствии с указом президента Украины было прекращено гражданство вследствие выхода из гражданства Украины — 5 105 лиц, вследствие потери гражданства Украины — 41 лиц, по предусмотренным международными договорами Украины основаниям — 491 лиц», — сказано в ответе полномочных органов.

В украинское гражданство больше всего было принято выходцев из Сирии — 156, России — 126 и Армении — 109.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с Украины депортировали священника УПЦ, которому вопреки действующему на Украине законодательству, просто аннулировали украинское гражданство.

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Как заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, у высланного священника есть гражданство США.

Гражданство США и Украины есть и у исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, однако её не высылают за пределы Украины и даже восстанавливают полномочия через суд.

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