Четверг, 14 Февраля 2019 года
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УФСИН: Заключенные Владимирского централа шантажируют персонал

Общество

О голодовке осуждённые объявили из-за того, что не хотели выполнять законные требования сотрудников тюрьмы, заключила проверка

Владимир, 14 февраля 2019, 13:46 — REGNUM  Заключённые Владимирского централа, объявившие голодовку 11 февраля, всё это время периодически принимали пищу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН по итогам визита Уполномоченной по правам человека во Владимирской области Людмилы Романовой.

В ходе проверки в тюрьме выяснили, что осужденные, несмотря на их заявления, периодически принимали пищу после объявления голодовки. Это подтверждается материалами с камер видеонаблюдения. При этом официально заключённые продолжают настаивать, что держат голодовку.

«Действия осужденных носят демонстративно-шантажный характер и вызваны несогласием выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Людмила Романова лично встретилась с тремя осуждёнными, которые держат голодовку, и рассмотрела их обращения. В медчасти подтвердили, что ежедневно контролируют состояние заключённых в ходе медицинских осмотров.

Проверяющие провели совместный обход учреждения и беседы с осужденными. Жалоб и обращений они не получили. В проверке также приняли участие владимирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Максим Коновалов, старший помощник прокурора Леонид Смирнов, врио начальника УФСИН Алексей Чудин, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Юрий Смирнов и руководство учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирском централе трое заключенных объявили голодовку

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