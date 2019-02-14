МГУ и Ростех создадут центр борьбы с раком

Москва, , 13:40 — REGNUM В Москве появится центр борьбы с раком. Соответствующее соглашение подписали госкорпорация «Ростех» и МГУ им. Ломоносова на Российском инвестиционном форуме — 2019 в Сочи, передаёт «Медветник».

По словам проректора по капстроительству и инфраструктурному развитию МГУ Алексе я Бирюкова, это будет научный центр современной онкотерапии.

Центр будет создан на базе МГУ. Университет предоставит земельный участок и инфраструктуру для строительства, а его оснащение, запуск, эксплуатацию и оказание медицинских услуг будет организовывать Ростех.

В научном центре будут разрабатываться инновационные технологии для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 51% жителей России не надеются на хорошую медицинскую помощь при заболевании онкологическим заболеванием. Среди тех, кто сам столкнулся с раком, друзья или близкие — 55%.

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