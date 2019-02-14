Четверг, 14 Февраля 2019 года
13:31:49 МСК

«Особая поддержка»: Медведев пообещал Дагестану и Чечне много новых школ

Общество

Эти регионы получат особую поддержку из федерального бюджета

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 13:31 — REGNUM  В Бурятии и республиках Северного Кавказа будет построено много школ, заявил 14 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме «Сочи-2019».

Глава правительства рассказал о мерах, которые будут приняты по национальному проекту «Образование».

"Мы знаем, что в Бурятии, Ингушетии, Дагестане, Чеченской республике дети до сих пор учатся в третью смену. Поэтому эти регионы получат особую поддержку из федерального бюджета на эти цели. Нужно будет построить много новых школ на большое количество мест. Нужно решить эту проблему. С учётом нынешнего числа детей, и с учётом тех, кому ещё только предстоит пойти в школу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев сообщил об экономическом росте в России, которые пока не чувствуют граждане страны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Луна твёрдая» — Медведев предложил чиновникам новые обязанности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить