«Особая поддержка»: Медведев пообещал Дагестану и Чечне много новых школ

Сочи, Краснодарский край, , 13:31 — REGNUM В Бурятии и республиках Северного Кавказа будет построено много школ, заявил 14 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме «Сочи-2019».

Глава правительства рассказал о мерах, которые будут приняты по национальному проекту «Образование».

"Мы знаем, что в Бурятии, Ингушетии, Дагестане, Чеченской республике дети до сих пор учатся в третью смену. Поэтому эти регионы получат особую поддержку из федерального бюджета на эти цели. Нужно будет построить много новых школ на большое количество мест. Нужно решить эту проблему. С учётом нынешнего числа детей, и с учётом тех, кому ещё только предстоит пойти в школу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев сообщил об экономическом росте в России, которые пока не чувствуют граждане страны.

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