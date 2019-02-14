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«Куда уж дальше?» — эксперт о возможном повышении пенсионного возраста

Общество

Большой процент граждан России не доживёт до пенсии, считает эксперт

Махачкала, 14 февраля 2019, 13:45 — REGNUM  Пенсионный возраст в России достиг потолка и повышать его уже попросту некуда, считает экономический обозреватель дагестанского издания «Новое дело» Андрей Меламедов. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM журналист прокомментировал слова главы Министерства экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что до 2036 года повышение пенсионного возраста в России не планируется. Руководитель ведомства заявил, что пенсионная реформа сверстана таким образом, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».

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«О дальнейшем повышении никто и не говорил. Куда уж дальше? И без того очень большой процент жителей России до пенсии не доживёт. Особенно среди мужчин», — считает эксперт.

Напомним, с января 2019 года в России начался переходный период повышения пенсионного возраста, который продлится до 2028 года. Реформа предполагает, что отныне мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет.

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Пенсионная реформа
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