«Куда уж дальше?» — эксперт о возможном повышении пенсионного возраста

Махачкала, , 13:45 — REGNUM Пенсионный возраст в России достиг потолка и повышать его уже попросту некуда, считает экономический обозреватель дагестанского издания «Новое дело» Андрей Меламедов. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM журналист прокомментировал слова главы Министерства экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что до 2036 года повышение пенсионного возраста в России не планируется. Руководитель ведомства заявил, что пенсионная реформа сверстана таким образом, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».

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«О дальнейшем повышении никто и не говорил. Куда уж дальше? И без того очень большой процент жителей России до пенсии не доживёт. Особенно среди мужчин», — считает эксперт.

Напомним, с января 2019 года в России начался переходный период повышения пенсионного возраста, который продлится до 2028 года. Реформа предполагает, что отныне мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет.

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