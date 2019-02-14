Сенат Казахстана одобрил законопроект о модернизации судебной системы

Астана, , 13:32 — REGNUM Депутаты Сената Казахстана приняли законопроект, который направлен на реформу судебной системы республики, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В Сенате отметили, что документ направлен на модернизацию судебной системы, качественное развитие и обновление судейских кадров. В рамках законопроекта будут упразднены президиумы Верховного и областных судов.

Планируется также увеличить набор компетенций расширенного пленарного заседания областного суда. Кроме того, устанавливаются требования для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей.

Напомним, 11 февраля в министерстве юстиции Казахстана сообщили, что рассмотрение некоторых гражданско-правовых дел передано нотариусам. В частности, нотариусы будут рассматривать дела, не имеющие спорные основания.

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