Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Сенат Казахстана одобрил законопроект о модернизации судебной системы

Общество

В рамках законопроекта будут упразднены президиумы Верховного и областных судов

Астана, 14 февраля 2019, 13:32 — REGNUM  Депутаты Сената Казахстана приняли законопроект, который направлен на реформу судебной системы республики, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В Сенате отметили, что документ направлен на модернизацию судебной системы, качественное развитие и обновление судейских кадров. В рамках законопроекта будут упразднены президиумы Верховного и областных судов.

Планируется также увеличить набор компетенций расширенного пленарного заседания областного суда. Кроме того, устанавливаются требования для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей.

Напомним, 11 февраля в министерстве юстиции Казахстана сообщили, что рассмотрение некоторых гражданско-правовых дел передано нотариусам. В частности, нотариусы будут рассматривать дела, не имеющие спорные основания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане часть судебной нагрузки передали нотариусам

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