Чеченские вездеходы-багги пройдут по Красной площади 9 мая

Грозный, , 13:31 — REGNUM Внедорожники «Чаборз М-З», собранные в Чечне, станут участниками парада Победы на Красной Площади. Вездеходы-багги будут впервые представлены широкой публике 9 мая 2019 года, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, «Чаборз М-З» — это новинка в военном автопроме. Он сконструирован специально для бойцов российских спецподразделений и изготовлен из комплектующих российских производителей. Предназначен вездеход для перевозки личного состава и грузов в труднодоступных районах и в условиях бездорожья.

В Росгвардии отметили, что чеченские багги активно используются спецназом Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач на территории Северного Кавказа. Они также были опробованы во время тактико-специального учения спецподразделений Росгвардии в арктических условиях на Земле Франца-Иосифа и получили положительные отзывы.

В переводе с чеченского языка «чаборз» — это некий симбиоз медведя и волка («ча» — медведь, «борз» — волк).

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что военные багги «Чаборз М-З» будут закупаться для нужд Росгвардии, было принято еще в 2017 году. Такое решение приняло руководство ведомства после встречи главы Чечни Рамзана Кадырова с первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Сергеем Меликовым и командующим Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии РФ Евгением Зубаревым.

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