За ремонтом больницы во владимирском Струнино будет следить спецкомиссия

Владимир, , 13:27 — REGNUM Во Владимирской области капитальный ремонт больницы в городе Струнино будет контролировать комиссия, созданная по распоряжению губернатора Владимира Сипягина. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Председателем комиссии назначен врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов. В комиссии вошли представители департаментов здравоохранения, строительства и архитектуры, областной инспекции государственного строительного надзора, руководства Александровской районной больницы, а также компании-застройщика, Владоблгосэкспертизы и государственного бюджетного учреждения «Облстройзаказчик».

В задачи комиссии входит еженедельный мониторинг ремонтно-реконструкционных работ в больнице.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о проблемах в городском здравоохранении жители Струнино сообщили президенту Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Глава государства поручил бывшему губернатору Светлане Орловой взять на контроль ремонт учреждения. В сентябре 2018 года в регионе поменялся губернатор. В середине декабря председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ремонта больницы. Затем в администрации региона сообщили, что Владимир Сипягин направил в Минздрав РФ письмо с просьбой перенести сроки ремонта.

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