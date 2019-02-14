Столичные чиновники расскажут о результатах экспертизы роддома №10 в Зюзино

Москва, , 14:40 — REGNUM Результаты экспертизы по техническому состоянию роддома №10 из московского района Зюзино планируется представить к 1 марта. Об этом на встрече с медицинскими работниками данного роддома заявил начальник управления делами и координации департамента здравоохранения города Москвы Евгений Никонов.

«1 марта мы подробно представим, что было сделано. Я всегда выполняю те обещания, которые даю», — транслирует его слова YouTube-канал sotavision.

Никонов также заявил, что результаты исследования будут описаны в ответе департамента на официальный запрос лечебного учреждения.

От ответа на вопрос работников о том, какая именно подрядная организация занимается проверкой соответствия технических характеристик здания необходимым нормам, чиновник уклонился. Также он не озвучил примерный перечень работ, которые были выполнены за 90 дней.

Напомним, решение о приостановке деятельности принял Роспотребнадзор. Однако, как на встрече в департаменте здравоохранения отметили медработники, о том, что больница будет закрыта, заявлял ещё главврач роддома в 2017 году. В связи с этим люди усомнились в том, что закрытие происходит только по причине плохо исправной вентиляции.

«Знаете, у меня там родился сын, и там только один туалет на этаж! И даже видоизмененное там все старое», — считает Никонов.

На вопрос о том, почему в здании нельзя провести капитальный ремонт, а необходимо переводить беременных женщин в переполненный Центр репродукции и планирования семьи на юго-западе Москвы, чиновник также не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, 40 неравнодушных к судьбе зюзинского роддома жителей приехали на встречу в департамент здравоохранения города Москвы 14 февраля. Чиновники заявили, что для них встреча является полной неожиданностью. На то, чтобы уговорить начальника управления делами и координации ведомства Никонова встретиться с медработниками, депутатами и местными жителями, потребовалось около 2 часов. В кабинет были допущены только несколько человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В департамент здравоохранения Москвы приехали медики закрываемого роддома