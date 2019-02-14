Техасец заплатил $110 тыс, чтобы убить в Пакистане редкое животное

Исламабад, , 13:23 — REGNUM Техасский бизнесмен заявляет, что заплатил более 100 000 долларов, чтобы застрелить редкого горного козла в Пакистане, сообщает 14 февраля NBC.

Брайан Кинсел Харлан распространил в интернете фото, где он позирует с убитым им мархором.

«Я здесь охотился почти на всех животных, — рассказал Харлан пакистанскому телевидению, отметив, что это был уже его третий визит в Пакистан, ‑ и приберег мархоров напоследок».

Мархор (на фарси — «змееед»), по данным Международного союза охраны природы, до четырех лет назад был признан находившимся под угрозой исчезновения в регионе. Убивать представителей этого вида без разрешения — незаконно, ежегодно можно приобрести 12 разрешений на охоту на самца. По сообщениям, Харлан заплатил 110 000 долларов за одного. Он является одним из трех американцев, которые приобрели разрешения в последние недели, сообщает пакистанская газета Dawn.

Мередит Аян, исполнительный директор Международного общества по предотвращению жестокого обращения с животными, сказала, что была шокирована новостью:

«Почему вы хотите сократить популяцию и без того редкого животного? Это за пределами нашего понимания», — сказала она.

Деньги от разрешения на охоту будут использованы, чтобы помочь финансировать развитие в этом районе и помочь людям, которые там живут, сказал официальный представитель местного правительства Хамид Хусейн пакистанской новостной станции. Но зоозащитники уверяют, что помощь местным сообществам не должна приходить за счет редких животных.

«Наше предложение — сделать пожертвование на эту сумму организации, работающей в общине», — заявила Аян.

Отметим, мархор относится к виду винторогих козлов, его необычная внешность напоминается благодаря форме рогов, которые закручены наподобие штопора и достигают (у самцов) длины в полтора метра и более.