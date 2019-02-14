Украина предложила НАТО помочь её военно-морским силам

Брюссель, , 13:09 — REGNUM Украина разослала странам-челнам НАТО пакет предложений, реализация которых может помощь военно-морским силам Украины (ВМСУ), заявил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, сообщило 13 февраля издание «Европейская правда».

Украина передала странам НАТО запрос, касающийся поддержки в Чёрном море. В нём, в частности, речь идёт о финансовой, политической и демонстративной помощи — присутствии в Чёрном море, предложение организации общих учений.

«Мы просим помощи в развитии инфраструктуры наших военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств. Разведка, радары, обмен информацией — всё, что военные должны спросить у других стран», — рассказал Пристайко.

Напомним, неформальный завтрак представителей НАТО с министром обороны Украины Степаном Полтораком состоится в Брюсселе по инициативе Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко привёз из Брюсселя системы связи для ВСУ. По данным СМИ, оборудование погрузили прямо на президентский самолёт.

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