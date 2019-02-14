В 2018 году в Таджикистане пресечена деятельность 13 ОПГ

Астана, , 13:09 — REGNUM Правоохранительные органы Таджикистана в 2018 году выявили и арестовали членов 13 организованных преступных группировок, заявил министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода, сообщает 14 февраля агентство «ТаджикТА».

По его словам, за причастность к этим ОПГ были задержаны 65 человек. По данным ведомства, члены преступных группировок совершили на территории Таджикистана 71 преступление.

Рахимзода добавил, что в 2018 году правоохранительные органы раскрыли 873 террористических и экстремистских преступления и задержали 298 членов террористических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году подростковая преступность в Таджикистане выросла на 31%. В течение года несовершеннолетние лица в республике совершили 907 преступлений.

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