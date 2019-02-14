Ростовская прокуратура обязала чиновников расселить жильцов аварийного дома

Ростов-на-Дону, , 13:05 — REGNUM Жильцы аварийного дома №7, расположенного на улице Суворова в Ростове-на-Дону, обратились в прокуратуру с просьбой ускорить их расселение. Жить в квартирах, как утверждают они, небезопасно — здание вот-вот рухнет. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 14 февраля, городской прокурор встал на защиту жильцов.

В ходе прокурорской инспекции выяснилось, что ростовские чиновники не предприняли никаких мер к сокращению срока сноса многоквартирного дома, несмотря на имеющуюся угрозу обрушения. Бездействие властей не позволяло изъять земельный участок и выкупить частные жилые помещения с использованием бюджетных средств.

«В связи с этим, прокуратурой города заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству внесено представление, по результатам рассмотрения которого срок сноса аварийного многоквартирного дома сокращен с 15 до 10 месяцев», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура направила в Ленинский районный суд города исковое заявление. Надзорное ведомстве намерено обязать администрацию города предоставить благоустроенное жильё горожанам вне очереди по договору социального найма.