Наказание за препятствия при отбирании детей: а что будет чиновникам?

Омск, , 13:00 — REGNUM Принятие закона, предусматривающего уголовную ответственность за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка, может привести к дальнейшему падению доверия к институтам власти, полагает председатель регионального совета Омского отделения Родительского Всероссийского Сопротивления (РВС) Александр Рыжков.

«После непопулярных социально-экономических реформ, инициированных правительством в 2018 году, любые законопроекты, ужесточающие ответственность населения за правонарушения или ухудшающие его и без того тяжёлое положение, будут восприниматься существенно болезненнее, чем они, может быть, того заслуживают. Падение доверия к институтам власти с 59% в начале 2018 года до наличествующих 34%, зафиксированное и «Левада-центром», и государственным ВЦИОМ, только усилится, если такой закон (об уголовном наказании за препятствия при отобрании детей — прим. ИА REGNUM ), например, будет принят, а закон, ужесточающий ответственность чиновников за неправомерное вмешательство в дела семьи, принят так и не будет. Ещё миллион-другой граждан РФ сделает для себя вывод, что власть не стремится проводить политику в интересах населения страны, чтобы заручиться его поддержкой в условиях нарастающего внешнеполитического (санкционного и другого) давления, а стремится обеспечить силовой рычаг для управления налогоплательщиками, попутно сокращая государственные социальные гарантии и выплаты. Кажется, дело дошло уже до стипендий?» — подчеркнул Александр Рыжков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Читайте также: Угроза «уголовки» не заставит родителей без сопротивления отдавать детей

Как уже сообщало ИА REGNUM, по словам министра юстиции России Александра Коновалова, в сфере семейного законодательства и законодательства о детстве подготовлены новые предложения. В частности, может появиться уголовное наказание за неисполнение решения суда об отобрании и передаче ребёнка. Соответствующий законопроект уже разработан на площадке Совета Федерации. Помимо этого законопроектом должны быть уточнены критерии доходов, полученных в браке от использования личного имущества супруга, проведена корректировка брачного возраста, уточнение оснований, позволяющих лицам, не достигшим 18 лет, вступать в брак и так далее.

Читайте также: За препятствия при отобрании ребёнка будет уголовное наказание — Коновалов